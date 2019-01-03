【即市分析】比亞迪股份走勢偏淡

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：去年汽車股表現強差人意，新的一年惡夢有延續之勢。板塊連日隨大市受壓，其中內地車企龍頭吉利汽車(00175)遭大摩劈目標價，即市跌逾8%。比亞迪股份(01211)即市報47.05元，跌1.4%。



眾所周知，內地汽車市場正面臨增速放緩危機，唯獨新能源汽車產銷量仍穩步上揚，一度助比亞迪股價逆市攀升，至近月股價才掉頭向下。事實上，整體車市景氣欠佳的大環境始終難以忽略，加之內地經濟放緩迹象漸趨明顯，市民消費力或隨之下跌。汽車屬奢侈消費品，需求彈性較高，所受影響將較顯著。



展望今年行業經營環境競爭加劇，整體汽車股表現仍然偏軟，撈底未係時候。走勢上，比亞迪自上月初展開跌勢，於月尾已跌穿自去年8月起營造的升軌支持並展跌浪，若確認失守47元關，料短線將再下試45元，未宜沾手。

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