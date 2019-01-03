樓價UPDATES：減價去貨　宇晴軒特式戶減逾百萬易手

二手樓市淡靜，公屋、私樓要減價，始獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山嘉景臺高層G室，實用面積634方呎，三房套間隔，以3.3萬元租出，實用呎租52元。



●西半山聚賢居1座中層B室，實用面積400方呎，一房間隔，以2.4萬元租出，實用呎租60元。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒6座高層G及H室自制相連戶，其中G室實用面積約466平方呎，另H室實用面積約484方呎，合共面積約950方呎，均屬三房連多用途房間隔，原以1,750萬元放盤3個月，終以約1,620萬元成交，實用呎價約17,053元。



●將軍澳公屋翠林邨輝林樓中層14室，實用面積381方呎，可分間出兩房，業主於2018年11月於已補地價自由市場叫價468萬元，累減70萬元後，以398萬元售出，實用呎價10,446元。



●長沙灣星匯居1座高層A室，實用面積約725方呎，採三房套連士多房間隔，以2.8萬元租出，實用呎租39元。



●將軍澳新寶城5座中層B室，實用面積約377方呎，兩房間隔，以580萬元沽出，實用呎價約15,385元。

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