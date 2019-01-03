【專家樓評】陳永傑：今年銀行仍積極搶樓按

受到中美兩國貿易戰的衝擊，香港銀行業的貸款政策更趨審慎。儘管近月在住宅物業估價稍為保守，但其他貸款生意更是一潭死水。所以，為求安全計，銀行還是積極爭取按揭業務，最低限度有抵押貸款安全過無抵押貸款。



美國總統特朗普所引發的貿易戰，導致香港出入口貿易及製造業等相關行業前景蒙上陰影。去年上半年香港銀行貸款增長普遍逾有雙位數字，但屬於透支性質，因為香港出口商盡力催谷生產，盡早出貨，避免夜長夢多。



踏入去年10月已經後勁不繼，貸款非但無增長更倒跌，首10個月計只有單位數字增長。中美首腦高峰會談，以為期90日達成協議，雙方都釋出善意，但特朗普難以估計，香港各行各以安全為上，不敢托大。



香港銀行去年底在按揭市場又再重現積極，有銀行以減息招數爭取資助房屋貸款生意，反映銀行始終重視按揭業務。



因為中美能否在90日達成協議，局外人無法預知，銀行難以在貿易融資方面押重注。但香港銀行多屬上市公司，必須向股東交出成績表，有需要在其他貸款市場爭取成績作為填補。



按揭生意是有抵押貸款，比較其他無抵押貸款更安全。而且2018年已經成為歷史，銀行業績要有新目標，按揭生意又有新配額出籠，正好填補貿易融資及相關業務的空檔。如果屬優質顧客，獲批按揭貸款比較容易，甚至得到更多優惠。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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