惠譽：中國重啟信貸刺激　或對評級造成壓力

惠譽發表報告指，中國寬鬆財政政策，或有助2019年上半年穩定經濟增速，但除非有更多結構性改革，就中期而言恐無助解決經濟轉弱。



惠譽維持中國的主權信用評級為「A+」，展望為「穩定」。該行指當初評級已考慮到中國經濟的下行壓力，而中國零售銷售增長於去年11月更趨疲弱，工業企業盈利和住宅銷售持續放緩，外部需求也難以支撐2019年的增長，這些近期數據以及政策信號也符合該行當初的預期。



惠譽料，中國政府將持續避免刺激信貸擴張，而傾向於減稅等財政刺激措施，因此對中國展望維持「穩定」，惟若中國重啟信貸刺激政策，或對其評級造成壓力。



除了政策因素，惠譽指，中央和地方政府不平衡的財政關係，將是中國面對的另一大挑戰。因為這令地方政府更依賴波動性較大的土地收入，以支撐其公共工程的支出。而中國於去年12月舉行的中央經濟工作會議中強調，地方政府有公共服務及高科技的基建投資需要，或會導致地方政府更依賴信貸去爭取資金，進一步影響經濟穩定性。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/