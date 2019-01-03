澳優：2025年全面轉型為營養品公司

澳優(01717)首席財務官兼公司秘書王煒華表示，隨着公司產能逐漸提高，有信心未來幾年業績可保持平穩增長。



自去年荷蘭兩間新廠房投產及收購澳洲工廠後，公司已解決過去因產能不足而導致市場缺貨的問題；另外，中國第2間廠房亦將於今年4月落成，屆時自有品牌奶粉年產能將達15萬噸，可滿足未來幾年需要。



另外，中國實施《嬰幼兒配方乳粉產品配方註冊管理辦法》已有1年，王稱，新政策下，去年中國政府審批嬰幼兒配方奶粉的程序已減慢，截至去年6月，僅有390個嬰幼兒奶粉品牌及不到1,200個配方獲批。公司目前有20個配方已通過註冊，隨着行業整合，相信對公司發展有利。



澳優現時在中國進口羊奶市佔率約64%，除國內市場外，公司亦有意進軍北美市場，料今年可取得美國FDA認證批文，下半年起在美國市場銷售嬰奶兒羊奶配方粉。此外，公司亦已取得巴西批文，今年將陸續於當地推出羊奶產品。



他透露，公司有意在2025年時全面轉型至營養品公司，目前已引入2個營養品，去年首3季收入約1億元人民幣(下同)；公司手頭現金有逾10億元，不排除將用作併購海外營養品公司。



對於外界憂慮中國將消費降級，投資者關係總監孫潔認為，奶粉是剛需品，加上內地消費者對健康關注上升，對羊奶的接受程度亦增加，今年公司羊奶產品將有加價空間，此外公司亦擁有兩款有機羊奶粉，看好有機羊奶產品銷量將可快速增長。

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