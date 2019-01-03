土地註冊處：去年12月住宅買賣合約量按年跌61%

土地註冊處公布，2018年12月份送交該處註冊的所有種類樓宇買賣合約共3,038份，按月跌23.1%，按年下跌57.6%。12月份買賣合約總值430億港元，按月跌0.6%，按年跌50.3%。



上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔2,060份，按月跌21.8%，按年跌61.4%。住宅樓宇買賣合約總值241億元，按月下跌7.5%，按年跌53.7%。



市民查冊的次數共352,901次，按月下跌20.4%，按年跌7.8%。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/

二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

