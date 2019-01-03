大埔天鑽折實平均呎價12800元　入場費438.8萬

中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽今日(1月3日)開價，首張價單推出324伙，實用面積377至761方呎，價單呎價13,114至17,012元，買家可享最高18.5%總折扣，折實呎價由10,688至13,864元，首批單位折實平均呎價約12,800元。一房入場單位售價438.8萬元，單位為10座2E室，實用面積379方呎。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，大埔天鑽開價吸引，樓市正重新復甦，明日起收票，最快下周開售，樓盤位處半山，步行9分鐘可達大埔墟火車站。公司會與每間地產代理緊密溝通，盡快公布佣金。

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