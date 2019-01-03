【專家樓評】林浩文：地價勢隨樓價回落

自從山頂文輝道豪宅地王流標後，很多人都擔心地價是不是會回落？看未來地價的走勢，大家要先看看「麵包」(樓價)價格。



隨着住宅市場已經進入調整期，預計2019年一般住宅樓價會下調10%。「麵包」的價錢已回落，「麵粉」(地價)的價錢沒有理由沒有調整。



相信發展商會各自計算，跟大家初步分析一下。首先，分析可賣出的價錢，政府現在有空置稅，及其他不同的賣樓措施，變相增加對發展商的壓力，亦增加持貨成本，收入因而減少。



至於支出方面，利率不斷上升，發展成本相對上升，建築成本亦不便宜，成本都是向上升，相信未來地價將會輕微向下調整，大約5至10%。另外，亦要看地皮因素。如果是港島區，未來靚地皮的供應少，相信發展商會願意去爭奪這些地皮。但一些多供應的地區，如屯門、元朗，相信發展商出價相對合理。



現在賣地表餘下的地皮以啟德發展區為主；安達臣道石礦場的地皮亦已由私型住宅轉為公營房屋。



此外，跟以前不同的是，傳統一個投資項目超過100億港元是十分誇張。現在大家看啟德發展區的地皮，每一幅規模都十分大，投資額都超過100億元，地價亦不便宜。發展商傾向以合組財團入標和發展，好處是可以分散發展風險，賣樓時亦有多人協助。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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