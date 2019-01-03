【即市分析】金股匯債齊動身　超級暴風殺埋身

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：外圍風高浪急，投資市場波幅擴大，金、股、匯、債市皆見異動，今次真係要食定「驚風散」！



金價在避險需求帶動下反覆向上，即市見1,293美元。恒指今日(周四)早市短暫反彈後即告掉頭向下，即市一度失守在兩萬五關，形勢不妙。至於匯市方面，美元兌日圓今早從109樓上急跌至104.7，當然即市會彈番多少，但已揭示投資者在美國經濟增長前景不明朗下，對美日息差擴闊預期之睇法已有改變。同時，美國十年期國債孳息，不經不覺已從去年11月的3厘樓上，級級回至即市見2.62厘。



從經驗得知，多個投資市場齊齊行動的威力非同少可，故大家部署時應「以守代攻」，始終金融市場正在形成一個超級暴風，所謂「留得青山在，哪怕無柴燒」，一字記之曰「忍」！

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