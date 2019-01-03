【市後重點睇】圓匯企106　道期挫逾300點

蘋果公司變相「盈警」一石激起千層浪，市場避險情緒極速升溫，日圓兌每美元一度由108水平爆升3.7%，高見104.87，目前報106.85；美匯指數企96.4水平，港匯徘徊7.833，離岸(CNH)人民幣報6.893。金價升至每安士1,291美元；油價跌約1%，布油報每桶54.38美元，紐油報45.67美元。道指期貨仍跌逾300點。



●市後關注點(香港時間)

－21：15美國公布俗稱「小非農」的12月ADP就業人數

－21：30美國公布每周新申領失業救濟人數

－23：00美國公布12月ISM製造業指數，11月營建支出



●恒指險守二萬五，舜宇瑞聲創52周低。

https://bit.ly/2RssFQX



-澳優：2025年全面轉型為營養品公司。

http://bit.ly/2VrMjf2



●歐股全面低開1%。

https://bit.ly/2F4TEvo



●A股快報：滬指收跌不足1點，蘋概股向下。

https://bit.ly/2CME85N



●亞洲股市：韓股低收，蘋概股急挫，三星電子跌3%。

http://bit.ly/2LP8zv5



●圓匯一度飆至104，兌澳元攻克近十年高位。

https://bit.ly/2Rqx3jI



●日圓急升：若兌港元升至7.8，港人遊日意欲才會減？

https://bit.ly/2StVcTA



●華為危機︰任正非下達網絡安全和隱私保護是公司最高綱領。

http://bit.ly/2QjNCcl



●史上最貴的Apple？「股神」巴菲特所持的蘋果公司股份價值縮水了30億美元！

https://bit.ly/2R3Przx



●去年強積金「滿江紅」！打工仔人均淨蝕2.1萬元。

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●土地註冊處：去年12月住宅買賣合約量按年跌61%。

http://bit.ly/2GQqenu



●大埔天鑽折實呎價10,688元起，入場費438.8萬元。

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●代理料天鑽租金回報率約3.5厘。

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