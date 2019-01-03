全球經貿戰：Apple響警僅序幕　受累的還有它們...

蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克表明，中美貿易戰影響集團在中國的收入，並變相發盈警，拖累全球金融市場避險情緒升溫。連「龍頭」企業也這樣說，其他公司絕不例外。以下是外國媒體整理的其他受累企業名單：



【聯邦快遞(FedEx)】

該公司是美國快遞業巨企，在2018年12月已削減盈利預測。令人憂慮的是，在發盈警前的3個月，該公司仍看好前景，上調了盈利預測，可謂極速「變臉」。其行政總裁Fred Smith表明是受中美貿易戰影響，很多問題是來自「差透的政治選擇」。



【星巴克(Starbucks)】

該公司一度平均每隔數小時就在中國開新分店，並期望成為公司的最大市場。不過，由上月起就表示，長遠來看，預期在中國的銷售增長會低至1%，大幅跑輸美國及全球其他地區約3至4%的增長。究其原因，中美貿易戰固然有影響，然而，中國人對咖啡口味的轉變也可能是因素之一。



【蒂芙尼(Tiffany)】

中國經濟放緩對海外珠寶商的影響高於內地本土業界。在2018年11月，Tiffany公布了差過市場預期的銷售額，並明顯地反映中國消費者在海外消費時，削減了相關開支。事實上，其他奢侈品如LVMH等，在去年10月已反映中國限制了旅客回國時能攜帶的奢侈品，以鼓勵民眾支持本土消費。



【戴姆勒(Daimler)】

該公司是著名的德國車廠，港人較熟悉的品牌或許是Benz(平治)。在2018年6月已警告，中美貿易戰會影響在華銷情，並於同年10月第二度削減盈利預測。事實上，積架(Jaguar Land Rover)及寶馬(BMW)亦表示，已受累於中國需求下降。



【Zegna】

這是世界頂級奢華的意大利男士服飾品牌。在2018年10月，該公司就警告中美貿易戰對消費者產生心理影響，中國客戶近月花費變得更謹慎，並透露公司在2019年投資中國的計劃會變得更保守。

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