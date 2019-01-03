【fb直播】恒指2萬5都跌穿埋　下個位喺邊？聽沈振盈講

2019年開局港股連跌兩日，2萬5關雖然收市失而復得，不過大師話去年低位24,540點分分鐘會跌穿埋，何解咁灰？人行宣布自今年起放寬普惠金融定向降準考核標準，變相放水，不過A股彈唔起，放水難救經濟？



多隻藍籌跌到散！蘋果公司下調第一季收入預測，手機設備孖寶跌到一仆一碌，「底」在哪兒？吉利汽車(00175)被大摩削近半目標價，股價再創52周低，內地消費股通通唔好掂？



咪住先！花旗話香港樓價將在首季見底，更上調行業評級至「增持」，本地地產股逆市頂住！係時間買兩手當儲首期？



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