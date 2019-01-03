【今日破位表】新經濟股何處是底？

美股三大指數低開高收，恒指低位52點後，全日走勢先升後跌，日內一度失守二萬五大關，收報25,064點，跌65點，成交額683億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有13隻，股價創52周新低的股份有58隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



香港今年面對經濟增長放緩危機，市場憂慮銀行業或首當其衝。券商美銀美林降低港銀今明兩年盈利預測2至11%，並降低中銀香港(02388)、恒生銀行(01111)、及東亞銀行(00023)等目標價。三股收市均告下跌，其中恒生銀行及中銀香港同創52周新低。



另新經濟股上演集體破底，美團點評(03690)、閱文集團(00772)、眾安在線(06060)及平安好醫生(01833)齊齊創52周新低，其中平安好醫生跌幅顯著，收報24.7元，跌8%，要錢唔要貨！

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