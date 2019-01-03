純粹巧合？中美下周重啟談判　Apple剃特朗普眼眉

外國傳媒報道，美國總統特朗普一向辯稱，中美貿易戰給消費者和投資者帶來的短期痛苦，可以換來長期利益。不過，如今連美國最著名品牌蘋果公司(Apple Inc.)也被牽入「痛苦」之中，特朗普又怎自圓其說？同時證明了貿易戰是沒有贏家。



數據顧問公司中國褐皮書國際(China Beige Book International)行政總裁Leland Miller表示，中國經濟增長減速較公開數據所揭示的快得多，表明中國面臨的「停戰」壓力較市場普遍認為的大得多。另一方面，美國股市下跌，特朗普面對的情況似乎也是一樣。



巧合的是，今次蘋果公司(Apple Inc.)變相盈警是在下周一(1月7日)中美重啟貿易會談之前數天，從時機上看，或許會削弱美國在談判上的政治優勢。更巧合的是，該「盈警」是發生於特朗普周三(1月2日)試圖淡化貿易戰對總體經濟產生的影響之後。



據悉，特朗普在出席內閭會議期間表示，去年12月股市出現了「小小的故障」，但相信只要達成貿易協議，股市將會上漲。

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