摩根資管：受惠寬鬆經濟政策　A股較港股樂觀

摩根資產管理表示，由於長期牛市面臨強大阻力，今年的投資或遇更大波動，預期回報或會再下滑。



該行亞洲首席市場策略師許長泰稱，美元仍是亞洲資產表現的關鍵因素，預計今年美元將會疲弱，利好新興市場表現，惟對比港股，該行對A股表現較樂觀，主要是A股去年已調整約30%，加上中國已轉為實施較寬鬆的經濟政策，如推出減稅措施等，一旦國內投資者信心恢復，將利好A股反彈。



他補充，由於美股去年第四季已有調整，因此對恒生指數首季表現不會太悲觀，然而香港藍籌股中有多隻地產股，或會拖低恒指，主要是現時息口環境對地產市場不利，估計樓市調整壓力仍會持續一段時間，因此看淡地產股，相反較看好收租股及房地產信托基金（REITs)。



對於蘋果公司下調首季收入預測，他形容，手機零件供應商前景相當嚴峻，一來智能手機市場漸飽和，其次是貿易戰不明朗因素仍困擾相關產業。



該行新興市場及亞太區股票組別亞太區域團隊聯席總監葉柏謙則透露，該行已將亞洲（日本除外）的企業盈利預測由13%至14%下調至8%，預計未來不會再顯著下調，而亞洲科技相關零件股的盈利亦已下跌，但長遠仍看好科技軟件及電商相關股份。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/