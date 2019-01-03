【深度解構】貿戰白熱化！Apple示警有何深層意義？

蘋果公司周三(1月2日)於美股收市後突擊發表變相盈警，行政總裁庫克更在給投資者的一封信中表示，公司未料到在新興市場、尤其是中國的業務增長會出現如此大幅度的下滑。究竟這有何深層意義？



【時機有玄機？下周中美談判多變數】

外國傳媒報道，美國總統特朗普一向辯稱，中美貿易戰給消費者和投資者帶來的短期痛苦，可以換來長期利益。不過，如今連美國最著名品牌蘋果公司(Apple Inc.)也被牽入「痛苦」之中，特朗普又怎自圓其說？也證明了貿易戰是沒有贏家。



數據顧問公司中國褐皮書國際(China Beige Book International)行政總裁Leland Miller表示，中國經濟增長減速較公開數據所揭示的快得多，表明中國面臨的「停戰」壓力較市場普遍認為的大得多。另一方面，美國股市下跌，特朗普面對的情況似乎也是一樣。



巧合的是，今次蘋果公司(Apple Inc.)變相盈警是在下周一(1月7日)中美重啟貿易會談之前數天，從時機上看，或許會削弱美國在談判上的政治優勢。更巧合的是，該「盈警」是發生於特朗普周三(1月2日)試圖淡化貿易戰對總體經濟產生的影響之後。



據悉，特朗普在出席內閭會議期間表示，去年12月股市出現了「小小的故障」，但相信只要達成貿易協議，股市將會上漲。



【中美必須在3月1日前達共識】

蘋果公司貴為全球最有價值之一的巨企，大削收入預測激起了金融市場避險情緒。有分析警告，這明顯反映中美貿易戰令美國大型企業變得脆弱。



分析機構IHS Markit亞太區首席經濟學家Rajiv Biswas指出，iPhone在中國銷售疲弱，反映很多美國跨國企業在中美貿易戰之中處境脆弱，它們大都在中國擁有製造業供應鏈，同時中國對很多美國產品都有需求，是它們的主要消費群。



瑞穗銀行(Mizuho Bank)經濟與戰略主管Vishnu Varathan更指出，蘋果公司事件反映在中美貿易談判條款中，美國絕非擁有最終及明確權力去凌駕對方，他們不得不否認中國是龐大的市場，並擁有精明的中產階級，與統特朗普的主觀願望明顯有落差，印證中美貿易衝突前路崎嶇。



更重要的是，特朗普曾警告，一旦在3月1日到期的中美貿易戰「90天休戰期」後，雙方若無新進展，就會將關稅升級，受影響的產品包括目前獲豁免的蘋果公司產品。就此，Biswas表示，蘋果公司的警告已反映中美雙方必須在2019年初達成共識，以掃除市場對貿易戰升級的疑慮。



【除了Apple 受累的還有它們...】

除了蘋果公司受到拖累，其他大型企業也絕不例外。以下是其他受累企業名單：



●聯邦快遞(FedEx)

該公司是美國快遞業巨企，在2018年12月已削減盈利預測。令人憂慮的是，在發盈警前的3個月，該公司仍看好前景，上調了盈利預測，可謂極速「變臉」。其行政總裁Fred Smith表明是受中美貿易戰影響，很多問題是來自「差透的政治選擇」。



●星巴克(Starbucks)

該公司一度平均每隔數小時就在中國開新分店，並期望成為公司的最大市場。不過，由上月起就表示，長遠來看，預期在中國的銷售增長會低至1%，大幅跑輸美國及全球其他地區約3至4%的增長。究其原因，中美貿易戰固然有影響，然而，中國人對咖啡口味的轉變也可能是因素之一。



●蒂芙尼(Tiffany)

中國經濟放緩對海外珠寶商的影響高於內地本土業界。在2018年11月，Tiffany公布了差過市場預期的銷售額，並明顯地反映中國消費者在海外消費時，削減了相關開支。事實上，其他奢侈品如LVMH等，在去年10月已反映中國限制了旅客回國時能攜帶的奢侈品，以鼓勵民眾支持本土消費。



●戴姆勒(Daimler)

該公司是著名的德國車廠，港人較熟悉的品牌或許是Benz(平治)。在2018年6月已警告，中美貿易戰會影響在華銷情，並於同年10月第二度削減盈利預測。事實上，積架(Jaguar Land Rover)及寶馬(BMW)亦表示，已受累於中國需求下降。



●Zegna

這是世界頂級奢華的意大利男士服飾品牌。在2018年10月，該公司就警告中美貿易戰對消費者產生心理影響，中國客戶近月花費變得更謹慎，並透露公司在2019年投資中國的計劃會變得更保守。

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