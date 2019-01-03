2019年或未絕望！全球股市「逢九必升」？

港股2019年開局未如理想，以點數計，更創下史上最差開局。中國人一向講求意頭，這樣的開局或許「大吉利是」。不過，金融市場亦有云：「逢七必爆，逢八必災，逢九必升。」2019年會否先悲後喜？



數據顯示，「7字尾」的股市多數是見頂年，例如1997年、2007年、2017年(拖至2018年1月)；「8字尾」則必有災禍，例如1998年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯、2018年全球收水及貿易戰。



到了「9字尾」，或許是否極泰來之年！往績顯示，自從全球股市愈趨成熟及愈趨「一體化」後，自1989年以來確實「逢九必升」，例如美國道指1989年升27.3%、1999年升19.5%、2009年升23.5%。(本文附圖)



日本的日經平均指數1989年升29%、1999年升36.8%、2009年升19%；歐洲代表的德國DAX指數1989年升34.4%、1999年升32.4%、2009年升19.5%。



中港方面，香港恒指確實「逢九必升」：1969年升44.6%、1979年升77.5%、1989年升5.5%、1999年升68.8%、2009年升52.5%；內地滬綜指亦然，1999年升19.2%、2009年升80%。由於內地股市在1990年代才開始，故沒有1989年及之前的市況。

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