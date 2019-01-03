香港消費寒冬料未完　零售股恐再挫20%

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪直言，雖然2018年11月香港零售業總銷貨值僅增長1.4%，但最壞的情況仍然未到，不排除未來有機會出現「負增長」，令早已於去年見頂回落的零售股雪上加霜，可能再調整多10至20%，其中以非必需品及高檔零售如金飾股、普拉達(01913)等壓力料最大，反而大家樂(00341)及大快活(00052)等主力經營大眾消費生意的影響則較細。



他指出，受到中港股市下跌及人民幣貶值，香港零售銷售去年已開始轉差，零售股更行先於實體數據，早已出現調整。於缺乏財富效應及內地銀根仍然緊絀下，加上中美貿易戰及內地經濟下滑速度未明朗，人民幣兌每美元匯價今年料續有機會下試7.1至7.2水平，或令內地訪港旅客消費意欲進一步下降，零售股可能要捱多半年零售「寒冬」。

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