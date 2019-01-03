【北水追蹤】騰訊內房捱沽　吉汽有買盤支持

港股今日(周四)跌勢持續，恒指收市跌65點報25,064點，主板成交683億元。港股通成交額約75億元，較上個交易日增加約1億元，佔主板成交額11%；南下資金淨流出8.6億元人民幣。



騰訊控股(00700)再跌0.5%報305元，其港股通錄得約1.2億元的淨沽盤，為全日淨流出金額最多之個股。



部分內房股成為「北水」拋售對象，融創中國(01918)及中國恒大(03333)分別錄得約9,068萬元及9,011萬元的港股通淨沽出。



石藥集團(01093)、中興通訊(00763)及中國平安保險(02318)港股通亦分別淨流出約8,560萬元、7,762萬元及6,713萬元。至於華潤啤酒(00291)及舜宇光學(02382)亦各有約5,982萬元及5,432萬元的淨沽盤。



另外，吉利汽車(00175)遭券商唱淡，股價急挫8%，吸引「大媽」入趁掃平貨，其港股通錄得淨買入約7,052萬元，為全日淨流入金額最多之個股。

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