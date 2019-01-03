零售老闆：要「保守、保本、保命」　下半年再算

政府統計處公布2018年11月香港零售業銷貨額臨時統計數字，當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌3.9%，為兩年以來最大跌幅。



【料3月前「日子都不會好過」】

太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明表示，受中美貿易糾紛、樓股齊跌等外圍因素影響，太子珠寶去年11月業績按年下跌約10%，12月亦下跌數個百分點。



他相信，至3月中美進行貿易談判「大限」前，日子都不會好過，現時以「三保」(保守、保本及保命)為上，今年會靠自然流失調整人手。店舖網絡方面，他坦言，珠寶業界過去不計成本搶地盤，現時也要「計過度過」，太子珠寶則會以今年銷售跌一成的保守估算，設計未來發展步伐。



鄧鉅明指出，港珠澳大橋通車為香港帶來很多「一日遊」旅客，消費力主要集中在日常用品及快餐，而非貴價產品，雖然有助推高出入境數字，但對香港整體零售市道刺激作用不大，廣深港高鐵只是分散各個口岸的人流，兩者實際幫助不大。



他續指，要留住各地旅客，政府要着力支持本地酒店業，建議可參考鄰近的澳門，又指香港人工成本高企，導致愈來愈多酒店改建為寫字樓，長遠而言不利零售業發展。



【暫緩開設新店 下半年再算】

天寶鐘錶主席梁青華直言，公司於去年11月經營有壓力，12月生意更差，相信主要與中美貿易戰影響整體消費者信心有關，更稱「一日中美情況未明朗，香港零售會繼續受到困擾」。



面對有同行指，因應市況或會有關店的計劃，他補充，公司原本計劃物色在港開設新店，現時來看，會暫緩相關計劃，要視乎下半年市況再作決定。

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