新股專輯：微盟未憂招股反應

騰訊(00700)有份投資的內地中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商微盟(02013)仍在招股，但孖展認購反應一般，未足額。聯合創始人、主席兼首席執行官孫濤勇表示，國際配售反應良好，並對公開發售部分有信心，不擔心招股反應。



公司上市後，騰訊將持有2.92%股權。是次上市引入3名基礎投資者，認購金額合共4,200萬美元等值股份。



公司原計劃在A股借殻上市，但其後改道來港。孫濤勇解釋，因為當時雙方理念不匹配，加上對方公司的基本面出現問題，故放棄借殻上市，強調改道來港上市並非為了較高的估值，而是因香港的資本市場制度更健全，投資者更成熟。



他續指，去年香港新股市場出現「潛水」現象，但認為這是市場短期波動，長遠而言，看好市場前景。他又透露，公司現時的估值較分析員給予的有一定折讓，但認為仍在合理的範圍。



他又表示，隨着日後拓展新的垂直行業，如零售、旅遊等，認為公司的市場份額會有所提升。公司亦與基礎投資之一的匯付天下(01806)有合作，但未能披露具體計劃。



微盟本月8日截止招股，每股招股價2.8元至3.5元，一手1,000股，入場費3,535.27元。預計本月15日主板掛牌。是次發行3.017億股，10%作香港發售，90%作國際配售，最多集資10.55億元。聯席保薦人為德意志銀行集團及海通國際。

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