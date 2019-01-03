科技商機：三星申請無人機專利　擬用手機操控

外媒報道，韓國電子巨頭三星向美國專利商標局累計提交多項無人機專利申請，合共16個。



報道指，三星最新的無人機專利申請是從去年6月7日開始申請，並於去年12月13日得到批准。該申請是針對可摺疊的無人駕駛飛行器，其具有摺疊臂和由兩部分組成的機身。無人機還配備一系列傳感器，包括攝像頭、陀螺儀、加速度計，以及氣壓計。



據了解，三星正試圖創造一款小巧、可摺疊、且實用的無人機。根據文件中的圖紙，你可以用三星智能手機控制無人機，因為沒有專用控制器。不過，從智能手機上駕駛無人機，往往缺乏精確控制無人駕駛飛機所需的觸覺反饋。



雖然三星似乎有意參與無人機市場，過去兩年已累計有16個專利申請，但是否會真正製造這款無人機還有待觀察。

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