花旗：香港零售料首季最差　次季才有轉機

花旗表示，於人民幣貶值下，預期今年首季香港零售銷售按年表現將最差，但隨着高鐵及港珠澳大橋開通，內地訪港旅客將有所增加，加上人民幣兌每美元匯價料於6.9至7水平轉趨穩定，香港樓價又料可於今年首季見底，將有助改善消費。因此，該行中線仍然看好香港零售銷售，估計今年第二季開始或可出現轉機，尤其高檔零售今年全年料可錄得3%增長，大眾零售則可有低至中的單位數字銷售增長。



該行直言，內地旅客向來佔高檔商場租客銷售約30至50%，但高檔零售銷售自2013年高位至2017年已大跌了約40%，而人民幣匯價於去年第2季開始急速下跌，相關負面影響料於今年首季浮現。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/