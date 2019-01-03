聯交所股權變動資料顯示，上海石油化工股份(00338)於2018年12月28日獲摩根大通增持759萬股，最新持股數目約2.11億股。



中國石油股份(00857)於2018年12月28日獲摩根大通增持3,280萬股，最新持股數目約14.79億股。



敏實集團(00425)於2018年12月28日獲摩根大通增持77萬股，最新持股數目5,747萬股。



興達國際(01899)於2018年12月28日獲摩根大通增持119萬股，最新持股數目7,482萬股。



華晨中國(01114)於2018年12月28日獲摩根大通增持951萬股，最新持股數目約3.62億股。



藥明生物(02269)於2018年12月31日獲摩根大通增持297萬股，最新持股數目6,168萬股。



國聯證券(01456)於2018年12月28日獲東航國際控股(香港)增持180萬股，最新持股數目5,903萬股。



李寧(02331)於2018年12月27日獲施羅德增持170萬股，最新持股數目約1.1億股。



藥明康德02359)於2018年12月28日獲摩根士丹利增持53萬股，最新持股數目2,957萬股。



石四藥集團(02005)於2019年1月2日獲China Pharmaceutical Company Ltd增持16萬股，最新持股數目約7.41億股。



石藥集團(01093)於2018年12月31日獲True Ally Holdings Ltd增持200萬股，最新持股數目約13.56億股。



中國宏泰發展(06166)於2018年12月31日及2019年1月2日獲Profit East Ltd合共增持91萬股，最新持股數目約11.96億股。



珠海控股投資(00908)於2019年1月2日獲珠海九洲控股集團增持37萬股，最新持股數目約5.95億股。



金輪天地控股(01232)於2019年1月2日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持110萬股，最新持股數目約6.93億股。



中國賽特(00153)於2018年12月20日獲蔣建強增持15萬股，最新持股數目約10.62億股。



中渝置地(01224)於2018年12月28日獲張松橋增持15萬股，最新持股數目約23.06億股。



億都(國際控股)(00259)於1月2日獲李國偉增持10萬股，最新持股數目約6.51億股。



德林國際(01126)於2019年1月3日獲CHOI KYOO YOON增持4萬股，最新持股數目約3.83億股。



朗詩綠色集團(00106)於2018年12月28日獲田明增持48萬股，最新持股數目約31.25億股。



泰加保險(06161)於2019年1月2日獲趙新庭增持9萬股，最新持股數目5,721萬股。



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中國建材(03323)於2018年12月27日被花旗集團減持122萬股，最新持股數目約2.31億股。



中國電信(00728)於2018年12月28日被摩根大通減持1,624萬股，最新持股數目約16.59億股。



海螺水泥(00914)於2018年12月28日被摩根大通減持166萬股，最新持股數目約1.02億股。



龍源電力(00916)於2018年12月28日被摩根大通減持158萬股，最新持股數目約3.67億股。



寶光實業(00084)於2018年12月27日被富達減持159萬股，最新持股數目7,202萬股。



先健科技(01302)於2018年12月28日被Central Huijin Investment Ltd減持5,000萬股，最新持股數目約9.22億股。



雄岸科技(01647)於2018年12月28日被Morgan Hill Holdings Ltd減持1,300萬股，最新持股數目約6.1億股。

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