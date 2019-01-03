香港零售協會：12月續弱　惟未見業界大削開支

去年11月零售增長急速放緩，香港零售管理協會主席謝邱安儀於電話會議中表示，該月內大部分零售類別銷售升幅收窄，甚至由升轉跌，情況與之前預期一致，更預計未來走勢會進一步升幅收窄，情況或將更加嚴峻，惟難以估計何時會出現「負增長」，強調要視乎中美貿易戰的變化。



該月內珠寶鐘錶類銷售額更是錄跌3.9%，以撇除農曆新年的月份計，為2016年11月以後最大跌幅，謝邱安儀認為，在中美貿易摩擦下，人民幣貶值及股樓疲弱帶來的負財富效應等因素，打擊整體零售氣氛，尤其是對高價消費品的影響較大。



她續稱，據會員回應，12月零售情況與11月大致相若，部分零售商生意轉差的情況持續。不過，她指現階段未見有珠寶鐘錶業有大規模關店及人手調整的現象。以目前情況來看，她維持對2019年零售銷售錄低單位數升幅的預測。

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