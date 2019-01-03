TikTok取代東芝　佔據時報廣場廣告位！

內媒報道，全球各地都已經進入了2019年，而所有舉辦大型跨年活動的地區中，美國是最後一個。數以億計觀眾通過電視直播，觀看在美國紐約心臟地帶——時報廣場（Times Square）舉辦的大除夕跨年倒數儀式。



在紐約百老匯1475號的《紐約時報》大廈（One Times Square），慣被稱為時代廣場，在每一年的最後一分鐘，一個閃閃發光的玻璃水晶球會從這座大廈的高處慢慢下降，通過背後的一塊廣告牌，並在零時整點亮寫有年份數字的燈箱，向世人宣告新年的來臨。



紐約當地時間12月31日23:59，水晶球又一次在時代廣場落下。只是，這一次它背後的廣告牌上，出現了一個中國人都很熟悉的標識—— 一個抖動的音符和碩大的TikTok（抖音海外版）。



TikTok的出現，似乎令不少美國網民感到詑異，畢竟過去的10年裏，佔據時代廣場這個全球最佳廣告位的，一直都是日本的企業東芝（Toshiba）。



眾所周知，東芝近兩年業務不景，尋求分拆出售記憶體業務，最終未能成功。因此，早在2017年11月，東芝宣布終止時代廣場的廣告位合約，並於去年5月拆除廣告牌。



沒人知道現在這塊廣告牌的租金是多少錢，在2007年，這個位置每月的租金高達27.5至40萬美元（分淡旺季）。



據說，TikTok這次海外廣告投放的主戰場除了時代廣場，還有阿聯酋的杜拜塔。杜拜塔因為前幾年有高層建築火災，近年來跨年都只有燈光秀而無煙火表演，所以TikTok在杜拜塔亮相，也確實足夠吸睛。

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