華僑永亨：今年香港零售或負增長2% 　原因係...

華僑永亨銀行經濟師李若凡估計，香港零售銷售2018年大致可保持預先預測的全年增長8%，原因是去年上半年香港的股市、樓市都有不俗的表現。不過，依照最新公在的去年11月數據來看，零售銷售已轉入增速放緩的階段，2019年全年或跌至負增長2%，部分原因來自去年基數太高，以及香港經濟增長減慢，令消費變得謹慎。



至於截至去年11月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值已連續下跌了3個月，她指，同月來港旅客數字因港珠澳大橋、高鐵等基建啟用等原因而大增，然而，零售銷售卻未受惠，主要因為早前港元隨着美元轉強，同時人民幣匯價又下跌，令內地人於奢侈品的消費意欲減少。



該銀行在去年12月時，已向下修訂了2018年全年GDP增長預測，由3.6%降至3.4%。李氏表示，當時已將零售放緩、中美貿易戰等因素計算在內，故暫時毋須再下調有關預測。

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