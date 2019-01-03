信銀國際：香港零售陷低潮　最少持續至3月

2018年11月香港零售銷售增幅顯著低於市場預期，中信銀行(國際)首席經濟師兼研究部總經理廖群估計，這與香港股樓雙雙下跌，所做成的負財富效應有關。另外，旅遊消費，特別是高端貨品的零售也大受打擊，主因是內地人亦同樣經歷負財富效應，再加上中美貿易戰，大大影響了內地人到香港購買奢侈品消費意欲。



由於去年11月零售銷售突然轉懷，對2018年經濟增長肯定有影響，故他下調全年香港GDP增長預測，由原來的增長3.2%，下調至增長3.1%。



他預期，零售銷售低落的情況會延續一段時間，最起碼至本年3月中美貿易戰談判有結果為止。不過，他認為，隨着美國加息步伐減慢，甚至有機會反過來減息，香港樓價下滑的情況會得到緩和，今年經濟增長減慢的情況未必如其他人預期般來得這麼差。

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