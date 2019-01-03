2019年開局不利！美最可靠衰退指標正急劇惡化

外國傳媒報道，被交易員視為「最可靠的經濟衰退指標」正在急劇惡化，這就是美國3個月期和10年期國債孳息率差距快速收窄，周三(1月2日)兩者息差一度縮至僅約0.186厘，較2018年12月31日的高位縮約一半。



由於3個月與10年的時間有着很大差距，一旦出現3個月債息竟高於10年債息的話，就預示着經濟衰退很快來臨。目前交易員開始預測聯儲局2020年可能減息。



BMO Capital Markets利率策略師指出，這項指標急跌讓聯儲局主席鮑威爾的工作更加棘手。儘管央行官員警告不要過度解讀2年期與10年期孳息率差距收縮，但3個月和10年期的學術研究有很多，普遍認為是更好的經濟衰退預測指標。

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