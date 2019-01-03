今年聯儲每次會議也有記者會　月底或「放鴿」

環球金融市場在2019年一開局就立立亂，市場都憧憬着聯儲局會否「放鴿」，或許最快就在1月30日(香港時間1月31日凌晨)。



聯儲局最新在其官方網站發表日程，顯示從2019年1月開始，每一次議息會議後，都會舉辦新聞發布會，不僅意味主席鮑威爾全年將面對傳媒8次，同時意味市場面臨政策變化的風險增加，因以往只會在3月、6月、9月、12月舉行記者會。



鮑威爾在去年11月曾提到，市場必須適應聯儲局可能在每年8次議息會議中，都有加息機會，不會像過去僅於記者會的月份才加息。



不過，凡事也有兩面，這或許預示着市場有機會於月底聽見「鴿聲」。

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