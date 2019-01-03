分析員：Apple今年面臨3大問題！

外媒報道，加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Market)分析師Amit Daryanani表示，踏入2019年，蘋果公司(Apple Inc.)將面臨3大問題，務必嚴正注視。



去年8月，Apple短暫成為首家市值達到1萬億美元的美國上市企業，當時投資者對Apple信心十足。不過，隨後Apple股價在去年10月高見233.47美元後，就拾級而下，由歷史高位累瀉逾三成，市值亦跌至現時的7,494億美元，過去一年升幅僅剩0.11%，幾近化灰。



以下是3個有關Apple未來的問題，以及2019年前景展望：



【1、會否重新考慮定價策略？】

如果iPhone需求繼續減弱，Apple可能會逆轉iPhone分層定價策略。早期迹象表明，消費者已拋棄價格較低的iPhone XR機型。Apple可能會在iPhone產品組合方面變得更激進，或會提供租賃選擇，以擴大覆蓋範圍。



【2、會否推新串流媒體服務？】

去年Apple在內容創造方面投入大量資金，意味該公司在串流媒體業務上的目標不只是「加強音樂服務的用戶基礎」，但Apple在這領域中將如何去做，則仍有待觀察。



【3、會否重新評估資本配置？】

Apple股價近期下跌或會促使該公司重新考慮或調整資本配置問題，可能會上調股息，甚至展開更有力的併購。



加拿大皇家銀行資本市場對Apple評級仍為「跑贏大市」，目標價220美元。

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