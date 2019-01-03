科技商機：智能門鎖市場明年將突破400億人民幣！

內媒報道，5G時代快將來臨，作為智能家居行業中的熱門產品，智能門鎖也隨之走俏，一時間入局者眾多。相關數據顯示，智能門鎖行業共有生產企業1,300多家，近2,800個品牌。



包括海爾，美的，華為，雲丁克科技，小米，大華，360，中興和聯想等品牌都躍躍欲試，期望以此打通智能家居脈絡，分食智能門鎖紅利。最新小米推出的智能門鎖，性價比售價1,599元人民幣(下同)，務求將產品廣泛普及起來。



據《鯨準研究院2018年智能門鎖調研報告》顯示，2017年智能門鎖總出貨量800萬台，整個市場規模是100億元，到了2018年智能門鎖銷量超過1,600萬台，市場規模超過200億元。



市場估計，到2019年整個智能門鎖市場會超過2,900萬台，2020年整個智能門鎖會超過4,000萬台，總的市場規模會達到400億元。

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