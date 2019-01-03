新盤UPDATES：新界大型項目接力　料反應理想

2019年新盤開售潮揭開序幕，繼市區大型新盤跨年推售取得理想銷情後，新界區大型樓盤亦正式登場吸客，成為今年首個開價項目。



●大埔天鑽折實平均呎價12800元 入場費438.8萬

中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽今日(1月3日)開價，首張價單推出324伙，實用面積377至761方呎，價單呎價13,114至17,012元，買家可享最高18.5%總折扣，折實呎價由10,688至13,864元，首批單位折實平均呎價約12,800元。一房入場單位售價438.8萬元，單位為10座2E室，實用面積379方呎。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，大埔天鑽開價吸引，樓市正重新復甦，明日(1月4日)起收票，最快下周開售，樓盤位處半山，步行9分鐘可達大埔墟火車站。公司會與每間地產代理緊密溝通，盡快公布佣金。



●代理料天鑽本月可沽逾千伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，大埔天鑽開價吸引，料市場反應理想，料加推加價3%至5%亦可被接受，本月可望售出超過千伙。



他指，受惠大型新盤開售，本月整體一手住宅市場可望錄得約2,000宗成交。希望發展商盡快公布佣金，無理由「返完工月尾先打簿」。



●代理料天鑽租金回報率約3.5厘

美聯住宅部行政總裁布少明稱，天鑽售價屬低市價，同區大埔寶馬山二手呎價約1.4萬元，預計是次開盤銷情理想，可吸引投資者，呎租可達35元，租金回報率約3.5厘。



●迎海‧星灣複式戶逾七千萬沽

恒基地產(00012)等馬鞍山迎海‧星灣，剛售出18座33及35樓複式B室，成交價7,038萬元，呎價24,429元。新鴻基地產(00016)的何文田天鑄則售出第3座19樓A室，成交價6,763.68萬元，呎價3.96萬元。

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