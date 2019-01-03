樓價UPDATES：優質煙花海景物業也要劈「兩球」

樓價持續下滑，優質物業亦要劈價沽價，紅磡半島豪庭三房海景戶大幅減價近「兩球」後才售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角丹桂閣中層A室遺產物業，實用面積556方呎，三房間隔，原叫價730萬元，放盤僅1日即獲用家以700萬元承接，實用呎價12,590元。



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九龍區



●紅磡半島豪庭4座高層C室，實用面積約948方呎，採三房套連工人套間隔，享煙花海景，原業主開價2,280萬元，及後減價192萬元後，於元旦日以2,088萬元易手，實用呎價約22,025元。



●旺角利奧坊•曉岸2座中低層D室，實用面積約259方呎，一房間隔，以約508萬元成交，實用呎價約19,614元。



●西南九龍匯璽1A座低層A室，實用面積1,503方呎，屬四房間隔，以約5.5萬元租出，實用呎租約36.6元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊樂湖居3座低層A室，實用面積636方呎，三房設計，獲租客以1.3萬元承租，實用呎租20.4元。



●天水圍居屋天頌苑P座高層3室，實用面積592方呎，獲租客以月租1萬元租入，實用呎租16.9元。



●屯門居屋龍門居4座低層D室，實用面積484方呎，未補地價第二市場成交價327.8萬元，實用呎價6,773元。

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