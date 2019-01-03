2019年或未絕望！這指標預言美股可能已見底

外國傳媒報道，美國著名財經分析員、於2018年2月發現歐股出現「熊市警號」，料全球數月後會跟隨冧市，結果言中的Oppenheimer技術分析師Ari Wald最新表示，雖然2019年金融市場開局不利，但有技術指標乍現曙光，當中，美國股市可能已見底。



他所說的指標主要來自紐約證券交易所買賣的股份表現，觀察當中有多少股份處於俗稱「牛熊分界線」以上(美股為200天線，猶如港股的250天線)。他指出，當2018年第4季美股顯著調整時，最低迷的時候僅8%股份處於200天線以上，為極度超賣，根據往績，雖然之後的1至3個月回報或疲弱，但6至12個月後則十分強勁。(本文附圖)



他又指出，上述如此低迷的狀況，往往預示着新一輪牛市升浪來臨，例如1994年、2003年、2009年、2013年，以及2016年，都出現過類似市況。因此，他估計，標指已經見底，目前是打底階段，投資者可觀察標指2,375點及2,700點，一旦升穿或跌穿，才再另作盤算。

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