華為揚威俄國！手機市佔達31%　超三星做「一哥」

俄羅斯雜誌《Vedomosti》報道，華為去年10月在俄羅斯全國出售達284萬部智能手機，銷售金額約169億盧布，市場佔有率達31%，超過三星，成為當地手機市佔率第一。



市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，去年三星在俄羅斯智能手機市場第2季的市場份額為30%，華為一直緊隨其後，並在去年10月實現超越三星，主因是華為推出Mate 20系列，三星在高端手機市場優勢不復存在。



有業內人士表示，不同於其他中國智能手機，華為對Android系統的優化程度與三星相比差距不大。在Android市場中，三星的競爭力正在消失的疑慮可能變為現實。

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