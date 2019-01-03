高盛：Apple恐似諾基亞　不能單靠消費者換機

外國傳媒報道，高盛發表報告估計，蘋果公司(Apple Inc.)調低了第一季度的收入預測後，之後有機會再調低全年預測，故預期股價可能再跌，將目標價由182美元降至140美元；同時下調全年收入預測6%，至2,530億美元，每股盈利料11.66美元，跌10%。



該行不但下調預測，並將蘋果公司與諾基亞(Nokia)作比較，後者在10多年前，面對着市場飽和，要倚靠消費者換機，結果由於經濟放緩，消費者一再延遲換機行動。以目前狀況，除了中國，高盛看不到其他地區消費放緩的強烈證據，但相信蘋果公司的換機率會愈益受到宏觀經濟影響，因iPhone已近市場滲透率的極限。



值得留意的是，高盛給予的最新目標價140美元，僅相當於蘋果公司市盈率約12倍，反映該公司增長潛力大降。

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