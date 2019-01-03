威華達控股(00622)發盈喜，預期截至2018年12月31日止年度純利將較2017年同期錄得的2,129萬港元，增長不少於660.43%，主因是期內待售投資無減值虧損，2017年度則錄得約1.3億元減值虧損；期內無錄得提前結算本票虧損，2017年度則錄得約1.53億元虧損；期內錄得2,267萬元僱員福利開支，按年大幅減少。



此外，集團金融資產公平值由截至2018年6月30日止6個月虧損約2.86億元轉虧為盈，帳面盈利約1,772萬元。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/