遠東控股斥近5.5億　收購荊威廣場物業

遠東控股國際(00036)公布，擬收購Joy Ease Limited全部已發行股本51%，代價約5.49億港元。



Joy Ease擁有包括香港威靈頓街1號荊威廣場地下低層、地下高層、一樓、二樓、三樓的商業平台(商舖)、四樓辦公室及天台，以及餘下外牆部分。該物業現時正租予租戶。



董事會認為，收購事項不僅可擴大物業投資組合，亦可為集團加強及產生穩定的收入來源。

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