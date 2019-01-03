環球樓市：拉斯維加斯樓價飆12%

美國樓價保持平穩，據標普Case Shiller樓價指數，截至2018年10月，美國樓價按年升5.5%，拉斯維加斯繼續跑贏大市，樓價增幅最強勁，是唯一一個保持雙位數增長的城市。三藩市、鳳凰城及西雅圖按年均升逾7%。



指數顯示，美國20大城市樓價全部按年均錄得增長，當中有6個城市升幅理想，表現優於去年9月。



拉斯維加斯繼續領先大市，樓價指數190點，按年升幅達12.8%；三藩市漲7.9%位列第2名，指數報267.24點；鳳凰城則升7.7%排第3，報186.87點。西雅圖雖然跌出三甲之列，但仍錄得7.3%升幅。



反觀，升幅最小為首都華盛頓，按年漲2.9%，其次為紐約，錄3.1%增長，其他城市升幅則介乎3.3至6.9%。



標普道瓊斯指數公司指數委員會主席David Blitzer表示，2006年12月後，拉斯維加斯樓價曾急挫，惟隨着民生基建落成，就業職位每年平均增長3%，吸引科技人才進駐，經濟及樓價逐漸反彈。



另外，隨着美國樓價愈來愈高，自2012年反彈以來，撇除通脹因素，累積升幅達4成。與此同時，市民收入開始追不上樓價的升勢，加上按揭息率上升，供樓壓力增加，拖低住宅成交量，相對2017年11月的高位，續見跌勢。



全美樓價指數最新報206.03點，較2012年2月低位反彈53.8%。另10大主要城市及20大主要城市，樓價亦較低位分別急升達55.4%及59.5%。

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