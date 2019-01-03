道指低開306點　Apple狂瀉近9%

蘋果公司(Apple Inc.)罕有地發出收入預警，股價早段報144.03美元，挫8.8%，並拖累美股周四(1月3日)早段受壓，道指大幅低開306點，報23,039點；以科技股掛帥的納指亦瀉81點，至6,584點。



Apple將上季收入預測由原本介乎890億至930億美元，下調至約840億美元後，多家大行和券商隨即下調Apple目標價，當中，高盛將目標價由182美元降至140美元；加拿大皇家銀行相對樂觀，雖將Apple目標價由220美元降至185美元，但認為該股愈來愈接近具吸引力的估值。



至於截至上年9月底止持有約2.52億股Apple的巴郡，B股股價低開2.37%至197.99美元。



其他科技股亦「無運行」，其中亞馬遜股瀉0.82%至1,526.5美元。



另外，美國大型藥廠百時美施貴寶（Bristol-Meyers Squibb）同意斥資740億美元現金加股份，收購同業Celgene，每股作價102.43美元，較周三收市價有54%溢價。

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

