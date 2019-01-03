和嘉資源披露合營附屬債務事宜　周五復牌

和嘉資源(00704)公布，董事會獲悉合營附屬公司已於2018年12月31日，與能源科技、金岩電力、愛路恩濟及個人擔保人訂立協議。據此，能源科技將代替金岩電力，償還金岩電力欠付合營附屬公司的所有未償還欠款，金額4.02億元人民幣。



根據該協議，兌換權將授予合營附屬公司。合營附屬公司全面行使兌換權時，有權將債務兌換為不超過能源科技經擴大後已發行股本12%。



該股申請1月4日(周五)上午9時正起，於聯交所恢復買賣。



合營附屬公司為一間於中國成立的公司，和嘉資源間接擁有90%權益，主要從事煤炭相關附屬業務、焦炭生產業務及焦炭貿易業務。董事認為，該協議為合營附屬公司處理未償付金額的機會。鑒於能源科技業務前景，公司認為兌換權為集團的潛在投資機會。

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