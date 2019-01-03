財經評論：股匯齊癲亮紅燈　避險情緒急升溫

踏入2019年僅數天，金融市場即見風起雲湧，股市大冧後又到匯市急升急跌，令投資者極度心慌。事實上，中美打貿易戰幾可肯定兩敗俱傷，中國經濟形勢固然嚴峻，美國企業也好不到哪裏，有苦自己知，加上利息前景不明，利淡消息可謂源源不絕，難怪市場避險情緒急升。



去年全球股市「熊」蹤乍現，初步統計顯示，市值已蒸發超過13萬億美元，可謂哀鴻遍野。沒料到新年伊始便頻傳噩耗，港股出現歷來最差開局，恒指25,000點關岌岌可危，承接力薄弱。中美貿易談判進度未明，內地A股跌跌不休，即使人民銀行頻頻出招「放水」，股市亦無起色。另一邊廂，美股自上季急跌後，近期持續波動，政府停擺又未知如何收科，加上英國有硬脫歐危機，令全球金融市場四面楚歌！



冷不防近日傳來，被喻為美國最賺錢企業的蘋果公司(Apple Inc.)發出盈利預警，調低營收預測，對一直吹噓稅務改革和美國優先等政策有利經濟的特朗普政府來說，無異摑了一大巴掌！如今看來，上季美國經濟增長趨緩的勢頭應非偶然，經濟景氣轉差甚至有可能令加息步伐戛然而止，且有可能掉頭向下。由於憧憬美息見頂，美元回落，昨日在電腦程式交易驅動下更曾引發匯市「閃崩」，日圓急漲而澳元急跌，足見人心極度惶恐。



今年開局股匯雙殺，與歷次金融風暴前夕的現象似曾相識。再看商品和債券市場，在預示全球經濟不景將壓抑石油需求之下，油價低處未算低，反而具避險功能的黃金就持續做好。避險資金湧入，美國十年期國債息率已回落至接近1年低位。債台高築的美國政府還有甚麼應急救市的招數，倒成疑問！



黑雲翻墨未遮山，白雨跳珠亂入船。面對各類市場崩圍先兆，各國必須及時疏導系統性風險，穩定局勢，刻不容緩。再過一個多月，中美貿易的90日休戰期便屆滿，到時兩國能否釋出穩定經濟的訊息，至為關鍵。惟以特朗普喜怒無常和有風使盡帆的作風，只怕投資者的期望又一次落空。



眼前的金融危機，比10年前金融海嘯更得人驚，皆因全球化的合作基礎已經生變，各經濟體互惠互利、合力迎難解厄的日子已不復再。代之而起是利益衝突、各自謀算，意味一旦出現骨牌式的全球崩盤，後果將難以收拾。香港市場乃近乎無險可守，若外圍有任何風吹草動，處境將更兇險悲涼！

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