中國城市基礎設施斥近8億元　收購深圳項目

中國城市基礎設施(02349)公布，擬收購Precious Palace Enterprises Limited全部股權，總代價7.95億港元，將由向賣方或其提名人發行本金額為4.31億元的可換股債券，以及發行本金額為3.63億元的承兌票據支付。



Precious Palace旗下持有位於中國深圳的物業綜合體，土地面積約14,971.1平方米，總建築面積約36,875.72平方米。該等物業包括兩座總建築面積約15,251.76平方米的工廠、兩座總建築面積為5,588.86平方米的員工宿舍、一幢總建築面積為12,248.64平方米的商業樓宇，以及一幢總建築面積約為3,786.46平方米的商業及住宅綜合樓。



董事會認為，收購事項為集團擴展其物業發展組合提供了良好投資機遇，符合進一步發展中國物業市場的業務策略。

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