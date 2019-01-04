古勝：避險高漲　捧金礦股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股2019年第二個交易日，恒指一度失守兩萬五，最慘係美股仲未知會跌幾深之餘，A股又繼續尋底。外圍咁亂，港股想獨善其身係無可能，恒指跌65點報25,064點，國指升1點報9,835點，主板成交683億元。



事實上，唔單止股市係咁，如果睇埋其他投資市場，就真係食定驚風散都得！美股周三晚收市後蘋果公司下調盈利預測，其實只係小點一碟，最主要係投資市場開始對美國未來經濟增長前景失去信心，且預期今年美國聯儲局僅加息兩次，若然一個唔好彩，突然暗示停止加息的話，相信市場避險意識會更高。



現時情況係，各類投資市場已經有理無理走定先，最直接係美國加息預期下降，避險意識上升下，美元兌日圓周四曾閃跌，即市從109樓上急跌至104.7。雖然歐洲市初段已彈番上107水平，但已揭示市場在避險時，傾向選擇日圓，而金價亦一度彈到上1,294美元。



債市方面，美國兩年期及十年期國債孳息率分別回落至2.48厘及2.62厘。要留意，具指標的十年期美債息在去年11月仲講緊3.2厘，與今時今日比真係天與地。



講咁耐，其實只係想帶出一個主題，就係踏入2019年，市場避險意識似乎有增無減。今年(起碼首季)似乎真係搵食艱難，股市投資者一係泊入避險板塊避避，一係直接持現金，想在股市中靠炒賣贏錢，勝算真係不大。



雖然避險需求上升推高金價，但唔係隻隻金礦股都買得，好似招金礦業(01818)股價早前已升過一輪，短期點都要抖一抖；紫金礦業(02899)擬增發A股，股價近日走勢急轉直下。



相對地，靈寶黃金(03330)早前股價橫行上落，但周四破位而上，升6.9%報1.39元，可小注買入博短線衝上前高位1.57元，跌穿1.34元止蝕。再睇埋山東黃金(01787)，此股勝在無蟹貨，加上周四剛剛一支大陽燭頂穿20元關，追勢具一定值博率，以跌穿10天線止蝕。

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