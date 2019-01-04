黃國英：個股趨波動　預留出錯空間

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，投資之所以難，是因為市場價格當然重要，有時候卻又不應該那麼重要。以今次為例，星期三自己輸得多，重倉的香港高息股，特別是本地地產股被拋售，到周四又忽然輸得相對少，因為有證券行調升評級，本地地產股逆市大幅反彈。



假如不是分析員挺身而出，可能就連續第二日重創，可是調升評級的日子，可以是今日，明日甚至下星期，期間股價隨時大舉波動，卻無損公司內在的價值。



要避免受股價波動所左右，當然是用注碼控制風險，較細注碼買入，預留的出錯空間便較大。除此之外，亦可以用客觀數據令自己較為安心，重點必然是股息率。即使市盈率幾低，資產折讓有幾大，股價可以長期不反映，但是透過派息，則可以隨着時日，慢慢將價值實現。



於是人心愈虛怯，對高息股愈有需求，加上美國加息周期步入尾聲，長債息率又回落，都是額外支持因素，所以雖然沒有甚麼大志，但自己的港股組合，已經圍繞一堆高息股來建構，除了幾隻藍籌龍頭，以及輕資產的物業管理之外，其餘的大多只是剩餘物資，吼市況好轉時撤退。



其實會頗為沉悶，甚至有聽天由命的感覺，因為高息股的波幅較低，下跌時固然不會特別理會，上升時也多數不會到價，並不適合尋找刺激的投機者。不過，自己的美股組合是雲計算加消費股為主，波幅大正好作為一個平衡。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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