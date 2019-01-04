郭家耀：藥價改革助產業結構優化

中國金洋資產管理董事總經理郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，國家醫保局主導的4+7城市「帶量採購」工作，較早前公布中標結果，這次集中採購試點範圍涵蓋北京、天津、上海、重慶4個直轄市，以及瀋陽、大連、廈門、廣州、深圳、成都、西安7個省會城市。



方案把試點城市內的醫院採購60至70%市場份額分配給中標藥企，實行以量換價及降價提質。近年由於較高的利潤率和藥品業務增長理想，醫藥股成為機構配置的重要板塊，但藥品採購新政推出，醫藥股面對估值調整。



帶量採購的22個中標藥品，全都是通過一次型評價的仿製藥及3個原研藥，品種多屬於慢性病用藥，基本上是臨床常用的品種，包括心血管、抗病毒、抗生素、腫瘤等多種常用藥品。值得關注的是，這次的集採中標藥品價格平均減幅52%，最高更達96%，整體降價幅度超出市場預期。



此外，根據方案規定，不僅是這60至70%的市場，剩下的30至40%市場與未中標品種也會受到影響，因為如果這些藥品與帶量採購中標藥品價格相差過大，將面臨調整。



國家近年一直推行醫療改革，帶量採購實行以量換價方式，推動藥價下降，不但可減低看病者的藥費負擔，也能紓緩醫保部門壓力，提升醫保使用效率，還可迫使藥企為提升競爭力及增強持續性的盈利能力，提高研發投入和原研創新能力的積極性，從而推動產業的結構優化，加速企業汰弱留強。



帶量採購將陸續在其他省份推行，並擴至全國範圍，預期藥品降價趨勢持續，並削弱相關藥企收入，藥企利潤增長受影響出現放緩。長遠而言，政策有助內地從仿製藥大國，邁向仿製藥與創新藥並舉的製藥強國。



仿製藥行業的盈利最受到帶量採購新政打擊，這類企業的價值要重新評估，估值中短線會受壓。行業長遠會更重視創新藥的研發，估值也會向研發創新能力更強的企業靠攏。行業將進入洗牌期，具有產品組合優勢、規模技術優勢、創新藥管線和海外市場能力的創新藥廠將會跑出。



中國金洋資產管理董事總經理 郭家耀(作者為註冊持牌人士，本人及客戶沒持有上述股份)

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