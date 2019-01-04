陳汝銘：中通服受惠5G發展

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，中國通信服務(00552)為中國最大的電訊基建服務集團之一，提供市場獨有的涵蓋客戶價值鏈的一體化綜合服務。集團截至去年6月底止中期業績，營業額按年上升13.2%至507.92億元(人民幣‧下同)，純利升8.6%至15.95億元。



期內，中通服的三大業務均有增長，電訊基建服務(包括設計、施工和項目監理)收入283.3億元，按年增17.7%，佔經營收入比重為55.8%；業務流程外判服務(包括訊息技術基礎設施管理、通用設施管理、供應鏈和商品分銷)收入166.1億元，增長4.7%，佔經營收入比重為32.7%；應用、內容及其他服務(包括系統集成、軟件開發及系統支撐、增值服務等)收入58.5億元，增長18.2%，佔經營收入比重提升至11.5%。



去年底的中央經濟工作會議提到將加快5G商用步伐，同時加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設，集團亦加速發展多元化業務，電訊及非電訊業務均有健康增長。建議可於6港元附近買入，目標看7港元，穿5.7港元則止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

