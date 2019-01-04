華置所持恒大股份「帳輸」31億元

劉鑾雄(大劉)曾任主席的華人置業(00127)公布，根據2018年12月31日中國恒大(03333)股份之收市價作初步評估，預期公司所持恒大股份於本年度的公平值變動之未變現虧損約31億元。



該批恒大股份投資之公平值變動之累計未變現收益，於去年12月底按年減少約33億元，至66億元，並於通過其他全面收益以反映公平值計量之金融資產之儲備內入帳。



另外，於本年度，華置出售若干除恒大股份外的上市證券投資及財資產品，預計該出售引致已變現虧損約2,010萬元，將於本年度之損益中確認。



至於該公司餘下之上市證券投資及財資產品，預計於本年度之公平值變動之未變現虧損約13億元，亦將於本年度之損益中確認。



華置與恒大股價周四雙雙下跌，華置跌幅達2.13%，收報8.24元，恒大則跌0.91%，收報21.6元。



事實上，華置在去年8月公布的半年業績，不但連續三年半倒退，截至去年6月底止半年更虧蝕3.63億元，相較2017年同期錄得盈利25.62億元明顯轉壞，原因包括物業銷售減少等。若撇除主要非現金項目收益，其核心虧損更達4億元，每股核心虧損0.21元，2017年同期則錄得核心盈利26.21億元。



公司當時於業績公告內解釋，由盈轉虧主要是由於期內並無確認應收遞延代價所產生之名義利息收入、無錄得出售附屬公司的收益，以及上市證券投資和財資產品錄得虧損等。



其中，來自上市證券投資及財資產品確認之虧損為6.35億元(2017年同期為收益12.09億元)，包括來自通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資之虧損為5,230萬元，及通過損益以反映公平值之上市投資及財資產品之虧損為5.83億元，2017年同期該兩項目錄得收益分別為1.26億元和10.82億元。公司所持債券之公平值變動之未變現虧損為8.68億元。

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