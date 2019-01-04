袁沛儀：美元穩　澳紐加俱弱

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，美國周五將公布失業率及非農就業職位數字變動，在就業市場一直強勁，加上未見有明顯負面因素下，料結果與前值相若，支持美匯指數在96至97.1區間上落。然而，美股繼續乏力反彈，避險資產繼續受捧，多國長息也回落。



日圓及瑞郎表現繼續優於其他非美貨幣，惟美元兌日圓超賣，料短線先重返108.10，然後繼續下試104.90。美元兌瑞郎繼續在保力加通道內行走，估計將反覆下試0.9790。



澳元一度隨亞洲股市偏軟下回落，但金價繼續穩步走強，估計短線內將上試去年6月高位1,310美元，因此料澳元跌勢有限，加上技術上超賣，估計先上0.7020，隨後繼續下試0.6830。



奶價雖然回升，但仍處近年低位，紐元未能扭轉弱勢，料只在0.6580至0.6730區間整固。油價在近周低位附近膠着，加元續弱，料美元兌加元繼續在上升軌內行走，上望2017年5月高位1.3780。



歐洲繼續消息淡靜，投資者觀望下兩周才舉行的英國脫歐表決日。不過，按目前情況觀察，沒有一方有作出讓步的迹象，料英鎊繼續偏軟，惟目前超賣，料從重返1.27後再下試1.2440；估計歐元在50天線1.1370附近上落。

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